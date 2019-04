Musikrådet vil hylde Sønderborgs musikliv

Sønderborg Musikråd har i mange år uddelt den årlige Musikpris til musikalske ildsjæle på vegne af kommunen. Nu vil musikrådet arbejde på at gøre prisuddelingen til en festdag på linje med Fritidsfesten for kommunens frivillige kræfter.

Sønderborg: Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men Sønderborg Kommune er rig på virksomme musikere. Hvert år er der eksempelvis flere musikere i kommunen, som udkommer med et album, og det vil musikrådet gerne fremhæve.

- Vi synes, der er behov for at lave en markering, som svarer til Fritidsfesten, hvor vi fokuserer på den musik, som bliver lavet i Sønderborg, fortæller formand for Sønderborg Musikråd, Anne Agerskov.

Siden 2006 har musikrådet i Sønderborg Kommune uddelt en årlig pris til mindst to ildsjæle, som har gjort en indsats for musiklivet i kommunen i det forgangne år. Prismodtagerne er ofte lokale kræfter, som har gjort en stor indsats for en mindre målgruppe. Ildsjælene bliver henstillet af de borgere, som nyder godt af initiativerne, og det har måske gjort Musikprisen til en lukket fest:

- Vi må konstatere, at Musikprisen ikke har haft den samlende effekt, som vi havde håbet på. Der er helt vildt meget musik i kommunen, men det eksisterer i øer for sig selv, forklarer Anne Agerskov og fortsætter:

- Musikrådet vil arbejde på at gøre Musikprisen større, end den er nu, så vi får en fællesskabsfornemmelse på tværs af aldre og genrer, siger hun.