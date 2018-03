Musikfestival med en ordentlig dosis sønderjysk

Back to the Roots byder på et imponerende opbud af sønderjyske musikere. Og det er netop noget af det, som festivalen gerne vil stå for.

Rinkenæs: Når Back to the Roots musikfestivalen i weekenden den 16., 17. og 18. marts løber af stablen i Rinkenæs, bliver det med et kraftigt sønderjysk aftryk, lover festivalformand Søren Thygesen Kristensen. Fredag vil scenen i sportshallen på Benniksgaard Anneks i Rinkenæs, nærmest være besat af sønderjyder. Borgmester Erik Lauritzen vil sammen med eleverne fra Rinkenæs Skole og Green Forest Pipe Band fra Sønderborg stå for åbningen af festivalen. Derefter følger Heartlands med Jesper Gloor fra Tønder som ankermand, så Drones & Bellows med tre sønderjyder, nemlig den tidligere gråstener Anker Hintze, den nuværende gråstener Pamela Ann Naylor samt tøndringen Halvor Bogh.

Et væld af sønderjyder De afløses af en flok tidligere gymnasieelever fra Aabenraa, som udgør et af landets bedste New Orleans jazzbands, Neanders, og aftenen sluttes af med det lokale Zerox Band, som spiller op i Blues Brothers stil. I festivalens caféområde vil Lady of the House, også kendt som Annette O'Driscoll, og Steffan Grarup Jensens ESSEkvartet underholde. De to har sammen en fortid som musikalske ildsjæle på Broagerland, og fra Gråsten vil også Nigel Ray Beck indtage scenen. Lørdag vil Downtown Dynt, der også har rødder på Broagerland, spille irske sange i sportshallen. På caféscenen vil Ronald Mossom Band fra Bov spille især egne kompositioner, og det unge folkrockede band Urt vil tager publikum med på en nostalgisk hippierejse tilbage til 1960'erne og -70'erne.