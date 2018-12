Musikfestival afslører fem nye navne

- Vi er stolte af kunne føje disse fem navne til programmet. Her er lidt for enhver smag. Saveus har taget hele Danmark med storm, og jeg er sikker på, at de kommer til at blæse publikum bagover med et brag af en koncert. Johnny Madsen Band er garant for klassisk rock 'n' roll af højeste klasse. Johnny og hans orkester leverer fortsat varen på scenen og bliver vel egentlig bare bedre og bedre, udtaler festivalformand Karsten Fibiger i en pressemeddelelse.

Billige billetter

I en lidt anden boldgade finder man Ude af Kontrol, der på rekordtid har manifesteret sig på den danske hiphop/rap-scene. Som navnet antyder, så er de tre medlemmer af gruppen ikke bange for at skubbe til grænser og skille sig ud. Anya udkommer i 2019 med et debutalbum, men R & B-sangerinden har allerede markeret sig med flere hits. Det har Alexander Oscar også. Med massiv spilletid i radioen og 15 millioner streams kan man kun forestille sig, at der venter en stor fremtid for 20-årige Alexander Oscar.

Tidligere er Lars Lilholt Band, The Minds of 99, Laura Mo og The Grenadines blevet offentliggjort. Der vil løbende blive offentliggjort flere navne til programmet.

Billetsalget er startet, og det er stadig muligt at få fingrene i de billige billetter. Festivalkontoret i Nordborg har pakket fem pakker Nord-Als Musikfestival til festivalen til juni.