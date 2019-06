Musikere fra Ukraine, England, Bulgarien og Danmark til tattoo-show i Sønderborg

Sønderborg: De knap 2000 publikummer, som får mulighed for at overvære Ringriderfestens Internationale Tattooshow ved Sønderborg Slot, kan se frem til en helt speciel oplevelse. Her vil britiske militærmusikere sammen med kolleger fra Ukraine og Bulgarien underholde. Det sker sammen med danske musikere. Alt kædet sammen af konferencieren Christoffer Brodersen, der nok også vil give et par numre. Tattooshowet finder sted lørdag 13. juli kl. 21.30 ved Sønderborg Slot.

Fra Bulgarien kommer messingorkestret The Guardsmen. Det er et orkester, der mestre de bulgarske toner, militær marchmusik, klassisk musik og jazz. PR foto

Ældste militære enhed

The Honourable Artillery Company gæster atter Sønderborg. Musikerne er en del af den britiske hærs ældste regiment og dermed sandsynligvis den ældste militære enhed i verden. Fra Bulgarien kommer messingorkestret The Guardsmen, der siden 1951 har hørt under forsvarsministeriet. Det er et orkester, der mestre de bulgarske toner, militær marchmusik, klassisk musik og jazz. Orkestret er meget efterspurgt af arrangører af internationale musikfestivaler over hele Europa.

The Military Orchestra of the 194th Pontoon-Bridge Regiment of the State Special Transport Services of Ukraine (DSST) hører under forsvarsministeriet, og blev oprettet i 2004 i byen Novomoskovsk.

De internationale musikere underholder sammen med Aarhus Brass Band, Sønderborg Garden, Sønderborg Pipes and Drums samt Ringriderfestens Heroldere.