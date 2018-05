Musikalsk samarbejde mellem skoler forlænges

Sønderborg: Humlehøj-Skolen og Sønderborg Musikskole har forlænget deres musikalske samarbejde. Skolelederne på de to skoler Frands Christensen og Allan Ørslev har netop besluttet at forlænge aftalen, der oprindeligt blev indgået i begyndelsen af indeværende skoleår. Det musikalske samarbejde mellem de to skoler betyder, at alle eleverne i den nuværende 3. klasse fortsætter med endnu et års undervisning på trompet, mens eleverne i de to 4. klasser fortsætter med at få undervisning på klarinet i endnu et skoleår.

Målet er at etablere toårige undervisningsforløb for de elever, som deltager i musikundervisningen.

Formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme Stephan Kleinschmidt (SP) og formand for Børne og Uddannelsesudvalget Claus Klaris (V) hilser samarbejdet vel-kommen i en pressemeddelelse.

De to udvalgsformænd udtrykker, at det er helt i tråd med et politisk ønske om, at Sønderborg Kommunes institutioner udnytter mulighederne for at etablere tværgående samarbejdsaftaler i tråd med de intentioner, der er i skolereformen.