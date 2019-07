Musikalsk oplevelse gav gåsehud

Mere end to timer før herolderne blæste fanfare, dukkede de første tilskuere op for at sikre sig en siddeplads på en af de eftertragtede 600 plastikstole til koncerten med 170 musikere fra Ukraine, Bulgarien, England og Danmark.

Våde øjne

Og mange kan ikke sige sig fri for våde øjne og i en klump i halsen, når alle orkestre og sækkepiber samtidig spiller "Drak Isle", "Highlande Cathedral og ikke mindst Sønderborg Marchen med verdens længste forspil. Det er en fryd for øjne og ører.

Ind i mellem gav orkestrene hver især det store publikum en oplevelse, og når de topprofessionelle musikere fra England, Band of the Honourable Artillery, klapper af deres musikalske kolleger, så er det stort.

De engelske band er altid et hit ved Ringriderfesten i Sønderborg, men denne gang har Ringriderkomiteen gjort et scoop med besøget af Guardsmen Representative Brass Wind Band fra Bulgarien og The Orchestra of 194 Pontoon Bridge Regiment fra Ukraine. Sidstnævnte orkester "optrådte" med et spektakulært dansenummer med blæsere - bl.a. to store sousafoner - foran publikum. Også bulgarerne imponerede med deres særprægede militærmusik og hovedbeklædning med storkefjer.

Danfoss orkestret, Sønderborg Garden og Sønderborg Pipes and Drums gør det altid godt ved den store lørdagskoncert, og så er Ringriderfestens herolder uundværlige, når der skal blæses fanfare.

- Ringriderfesten er fyldt med højdepunkter, men denne formiddag er fantastisk, sagde borgmester Erik Lauritzen til publikum. Han understregede, at ringriderfesterne i området og den store ringriderfest i Sønderborg er en af de stærke traditioner med mange frivillige aktører.

Borgmesteren var glad for, at Ringriderfesten i Sønderborg satser mange penge på musikken. Og så undlod borgmesteren ikke at sige til de udenbys gæster, at de er meget velkomne til at bosætte sig og betale skat i Sønderborg.

Det hele blev rundet af med Sønderborg marchen. Det gav kuldegysninger hos de fleste.