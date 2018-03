Musik var aldrig en del af planen

Sønderborg: Sanger Julie Bertelsen kommer tirsdag den 10. april fra 19 til 21 og fortæller om sit liv. Det foregår i Cafe Alsion og her kan man høre om, hvordan sang og musik altid har været en del af hendes liv. Det var dog aldrig meningen, at hun skulle gøre karriere indenfor musikken. Alligevel blev det den vej, Julie endte med at gå.Her vil hun føre publikum tilbage til sine tidligste minder med musik og sang fra Grønland, fra barndommen til hendes ungdom, hvor sang og musik rigtig begynder at tage form. Oplev et underholdende og nærværende foredrag hvor også Julie vil synge og spille for publikum. Billetter købes hos LOF Syd på telefon73 42 10 10