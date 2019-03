Musicalsuccessen 'Midt om natten' spiller tre gange i Skansen

150.000 publikummer så sidste år Gasolin-musicalen 'Midt om natten'. Musicalen vender tilbage i 2020 i en ny version, og holdet kommer til Sønderborgs Skansen for at opføre Kim Larsens og Gasolins største hits.

Sønderborg: Fra februar 2020 sendes musicalen 'Midt om natten' på en omfattende Danmarksturné med premiere i Musikhuset Esbjerg, hvorefter forestillingen spiller i Aalborg, Aarhus, Horsens, Holstebro, Randers, Frederikshavn, Odense samt Sønderborg. I Sønderborg kører forestillingen tre dage i marts i Broager Sparekasse Skansen.

Det er Kultur i Syd, der sælger billetterne i Sønderborg.

- Det er et stort sats, men det er en musical med meget opbygning, så det kræver meget at få op at stå. For at det kan svare sig, skal den køre flere dage. Men vi ligger rimeligt isoleret i forhold til den øvrige turné, og der er mange, der ikke har set den endnu, siger eventchef Jes Johansen fra Kultur i Syd.

Der er 2000 billetter til hver forestilling, som er den 10., 11. og 12. marts 2020. Opbygningen af scenen vil begynde den 9. marts, og scenen bliver taget ned igen den 13. marts.