Musical synger sig gennem Tvinds op- og nedture

Sønderborg: Tvind - "The Musical" vises fredag 29. marts kl. 19.30 på Sønderborg Teater. Sønderborg Teaterforening er arrangør.

For de, der var unge i 70'erne er denne forestilling et sjovt og spændende kig tilbage i erindringen. For alle andre giver forestillingen et indblik i en periode, der har betydet meget for den måde, vi lever på i dag.

Vi er tilbage i 1972 med langt hår, lilla bleer, islandske sweatre og vide fløjlsbukser. I årene inden har Mogens Amdi Petersen startet Den Rejsende Højskole og samme år Det Nødvendige Seminarium, der senere skal blive til det verdensomspændende imperium, Tvind.

- Fællesøkonomi gør os stærkere som gruppe og derfor stærkere som individer. Fællesøkonomi fjerner hierarkiet. Jalousi. Smålighed. Egoisme. Fråseri. Fællesøkonomi skaber fokus. Sammenhold. Og vigtigst af alt mulighed for at gøre det umulige, siger Anne i forestillingen.