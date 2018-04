Museumsinspektør: Slottet fremstår som en mørk klump i en lysende by

Slots- og Kulturstyrelsen mener, at det ikke er naturligt at sætte lys på fortidsminder. Voldanlægget omkring slottet er fortidsminde, mens slottet er fredet i henhold til bygningsfredningsloven.

- I dag fremstår slottet som en meget mørk klump i en meget lysende by. Det synes vi egentlig er synd. Oplevelsen i dag uden lys er en anden end i 1600-tallet. Øjnene ser slottet dårligere i dag, fordi den øvrige by er oplyst. Derfor får man en meget stærk oplevelse af, at det træder ud af den nutidige kontekst, siger Carsten Porskrog Rasmussen.

Sønderborg: Efter 13 års arbejde har Slots- og Kulturstyrelsen i år sagt nej til Sønderborg Kommunes ønske om at sætte lys på Sønderborg slots facade. Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Sønderborg Slot respekterer styrelsens faglige argumenter, men han og Museum Sønderjylland mener, at man godt kan argumentere for lys på slottet.

JydskeVestkysten har spurgt, hvorfor andre historiske steder må have lys. Her er styrelsens svar: Fredensborg Slot har kun lejlighedsvist belyste facader f.eks. ved statsbesøg, kongejagt. Derudover er der få lamper på facaden, der tjener som almindeligt funktionsbelysning omkring indgangsdøre. Fredensborg Slot er ikke fredet fortidsminde, men kun omfattet af bygningsfredning. På Koldinghus har der siden 1960'erne været et lysanlæg, der har belyst facaderne. I 2015 blev anlægget lavet om, og lyset blev ændret til en mere acceptabel løsning. Derudover blev der aftalt nogle begrænsede tidsrum, hvor facadebelysningen må være tændt. Der blev givet tilladelse til ændringen, fordi der forefindes et eksisterende belysningsanlæg, hvilket der for mange år siden er blevet givet tilladelse til.

Åbning fra styrelsen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer Sønderborg Slot. Derfor er det også styrelsen, der formelt skal søge om at sætte lys på slottets facade. Det er også Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed.

- Beskyttelsen af fortidsminder er restriktiv, fordi det hedder i loven, at "der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder". Der er ikke præcedens for at give dispensation til etablering af lysinstallationer, lysmaster, nedgravede lysarmaturer med videre, som er en væsentlig del af kommunens forslag, siger Signe Hommelhoff, der er specialkonsulent i styrelsen.

Derfor har styrelsen sagt nej til at søge om at sætte lys på facaden. Styrelsen har imidlertid genovervejet det, og har besluttet, at Sønderborg Kommune bemyndiges til at ansøge om etablering af belysningsprojektet.

- Det vil give mulighed for en reel myndighedsbehandling af forslaget, hvilket vil være i alle parters interesse, siger Signe Hommelhoff.

Styrelsen har tilkendegivet, at der ved særlige lejligheder og i kortere perioder kan etableres belysning af facaderne. Det skal dog ske fra ikke-permanente og ikke-nedgravede lysarmaturer. Denne løsning kræver også dispensation fra lovgivningen. Til gengæld skal Slots- og Kulturstyrelsen ikke involveres, hvis kommunen ønsker at tænde for lyset inde på slottet, og styrelsen bifalder denne idé, som for eksempel fra Frederiksborg Slot benytter sig af.

I oktober 2005 var der prøvebelysning på Sønderborg Slot, men siden har der ikke været lys på slottet.