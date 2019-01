Museum er syg efter at eje en sygekassebog

Frem til 1973 havde alle danskere en sygekassebog. Har man gemt sådan en, vil Steno Museet i Aarhus gerne have fingrene i den.

Hun opfordrer nu folk i Augustenborg til at se efter i gamle papirer. Måske har man arvet en sygekassebog efter en afdød slægtning og vil skænke den til museet?

- Trods det har vi har ikke en eneste sygekassebog, som vi kan vise i forbindelse med udstillingen, fortæller Trine Bjerre Mikkelsen, der er kommunikationskonsulent for Steno Museets.

Sådan en sygekassebog og gerne flere efterlyses nu af Steno Museet i Aarhus. Årsagen er, at museet i forvejen har en udstillingen om lægen Mathias Agerley, som gennem mange år var læge i Augustenborg.

Nord for Kongeåen fik danskerne en sygekasselov i 1892, hvorefter statsanerkendte sygekasser fik økonomisk støtte fra staten. Antallet af medlemmer steg kraftigt, og i 1916 var næsten halvdelen af befolkningen medlem.

Mathias Agerley var læge i Augustenborg både før og efter genforeningen. Det fremgår af hans regnskaber og journaler, at han har noteret beløb til opkrævning i både tyske "kranken"-kasser og efter 1920 danske sygekasser.

Men fra midten af 1800-tallet voksede antallet af private sygekasser, som også optog andre end bestemte faggrupper efter princippet hjælp til selvhjælp. Via fast kontingent fik man ret til sygedagpenge og betalt lægehjælp, hvis det blev nødvendigt.

Allerede længe inden 1800-tallet havde håndværkerlaug tradition for kollektive ordninger, der sikrede medlemmerne og deres familie hjælp ved sygdom.

De sygekassebøger, Steno Museet håber at få tilsendt, skal være med til at fortælle om udviklingen af det sundhedssystem, vi kender i dag.

Det haster

Frem til 1920 var der syd for Kongeåen stadig en vis tradition for, at forskellige faggrupper havde deres egne sygekasser.

I 1933 blev det obligatorisk, at alle danskere skulle være medlem af en sygekasse, oplyser Anne Sofie Larsen, cand. mag i historie og medarbejder på Steno Museet. Det varede ved helt frem til 1973, hvor den offentlige sygesikring trådte i kraft.

Hermed blev den lille sorte sygekassebog overflødig.

-Det er nu, vi skal nå at indsamle dem, før det er for sent, konstaterer Anne Sofie Larsen.