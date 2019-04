Munkemøllebroens levetid forlænges med en halv snes år

- Det er rigtig mange millioner Man kan godt spørge sig selv, om det udelukkende er opgave for Sønderborg kommune at sikre vejforbindelsen mellem Kollund og Rinkenæs. Det kunne også være en opgave for staten, eller den kunne løses i fællesskab med Aabenraa kommune. På mødet var der vittige røster om, vi ikke kan ensrette broen fra Kollund mod Rinkenæs, siger næstformand Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

For nogle år siden forlød det, at broen mellem Kollund og Rinkenæs gav sig, og at den trængte til en kærlig hånd enten i form af en grundig istandsættelse til 26 millioner kroner eller en ny bro til 46 millioner kroner. Nu har en ekstra undersøgelse foretaget af Rambøll vist, Munkemøllebroen har en snes år i sig endnu, så derfor har politikerne besluttet, at forny den i 2038. Det koster til den tid 48 millioner kroner.

Størst interesse i Aabenraa

Munkemøllebroen ligger et stenkast fra kommunegrænsen til Aabenraa. Politikere i Sønderborg har flere gange givet udtryk for, nabokommunen gerne må føje broen til sit gebet. Den er opført i 1935 over en slugt og er i dag hovedfærdelsåre til og fra Kollund med attraktioner som Annies Kiosk, Fakkelgården, Kohage og broen, hvorfra fjordforbindelsen gennem årene er gået til Lille og især Store Okseø. På den baggrund mener politikerne, interessen i Munkemøllebroens videre skæbne ikke mindst er at finde i Aabenraa kommune.

- For seks syv år siden fik vi at vide, broen lige om lidt ikke ville kunne leve længere. Nu har vi fået en second opinion, der viser, den godt kan holde 20 år endnu. Det kan være, den skal nedklassificeres, så tunge lastvognstog ikke kan passere, siger Stefan Lydal.

- Vi er sikre på, broen holder. Vi har fået foretaget to vidt forskellige undersøgelser. Det ser fornuftigt ud. Vi har også besluttet et ekstra eftersyn af broen, siger formand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Der vil løbende blive holdt øje med broens rullelejer, slidlag og generelle tilstand. Den er holdt ved lige gennem sine 85 års levetid, men ikke i det omfang, der nu er lagt op til. Broen går over en slugt fra istiden. Brofundamentet af træpæle står under vand, og det skal de gerne blive ved med. Undersøgelser har vist, der er vand under broen selv i tørre somre som 2018. Finansieringen af broforbindelsens fortsatte beståen over en overrække er en del af budgetforliget.