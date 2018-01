Müller vender hjem for at åbne butik

Efter en årrække hos Bestseller realiserer Søren Müller nu en gammel drøm. Til foråret slår han døren op for en ny herretøjsforretning på Jernbanegade.

- Jeg kommer til at ligge lige midt i den firkant i centrum, hvor der sker mange ting. Hvor der er masser af aktivitet, siger han og nævner Lagkagehuset, Borgen og i nærmeste fremtid biografen i den sammenhæng.

Til foråret åbner Søren Müller Atelier IX, som butikken kommer til at hedde. En moderne herretøjsforretning der i sin stil, indretning og produktmiks vil henvende sig både til den unge såvel som den voksne herre.

- Jeg har altid haft en drøm at starte mit eget, men hvis jeg var blevet tilbudt en anden adresse, havde jeg takket nej. Så havde det ikke været aktuelt, siger den 28-årige mand, da han viser lokalet frem, der i øjeblikket er ved at blive peppet op og blandt andet har fået støbt et nyt gulv.

Fokus på god service

Søren Müller er fra Sønderborg. Han er udlært salgsassistent hos SuperBrugsen i Broager, hvorefter han gik ind i tøjbranchen. For fire år siden rykkede han sammen med kæresten Louise Jespersen til Vejle for at bo, fordi han havde fået job hos Bestseller.

- De seneste 4-5 år har han snakket så meget om at åbne sit eget, så jeg skubbede nok lidt på, da vi så, at det her fantastiske lokale var til udlejning, siger hun.

Hun har også arbejdet i tøjbranchen, men læser nu offentlig administration som fjernstudium. Parret venter i øjeblikket deres første barn, som i øvrigt er sat til at blive født omkring tidspunktet for butiksåbningen.

De seneste par år har Søren Müller været ansvarlig for et shop i shop-koncept hos Bestseller kaldet Only & Sons, som koncernen har haft i Aarhus og Svendborg.

- Jeg ville gerne vende hjem igen og Sønderborg trænger til noget nyt. På trods af at handel på internettet ekspanderer helt vildt, så tror jeg på, at jeg kan lave noget, der kan få folk til at rejse sig fra sofaen.