Muggen mayonnaise gav stor bøde

Trods flere kundehenvendelser om skimmel i et parti mayonnaise fra Graasten Salater undlod ejeren Stryhns at trække det tilbage. Virksomheden har derfor fået en bøde på 80.000 kroner.

Mayonnaisen var fremstillet lige efter et andet parti mayonnaise fra Graasten Salater produceret til Rema 1000, som Stryhns selv havde trukket tilbage den 14. december sidste år, fordi flere kunderne havde fundet skimmel i produktet. Ifølge Stryhns var der på det tidspunkt ingen klager over parti nummer to. Det var først senere, der også kom henvendelser om skimmel i det, oplyser virksomheden.

Fødevarestyrelsen og Graasten Salater selv havde fået flere forbrugerhenvendelser om fund af tegn på skimmel i et parti Graasten-mayonnaise mærket med bedst før 13. marts 2018. Den var også vidende om, at Fødevarestyrelsen havde vurderet mayonnaisen fra virksomheden som uegnet til fødevare.

- Stryhns har ikke gjort tingene ordentligt. Det er ikke tilfredsstillende, at den ikke har villet trække partiet tilbage, selvom den var vidende om, at der var tegn på skimmel, siger Bente Holst, Fødevarechef i FødevareSydVest.

Gråsten: Fødevarestyrelsen straffer nu Graasten Salater, der er ejet af Stryhns, for ikke at have tilbagekaldt et parti mayonnaise med fund af skimmel.

Situation under kontrol

I en mail den 7. februar til Fødevarestyrelsen skrev Stryhns, at den var bekendt med situationen men mente, at den var under kontrol. Det fremgår af virksomhedens egenkontrol, at den vurderede væksten af skimmel med alvorligheden "lille" og skrev samtidig, at hvis der endelig var noget galt, ville forbrugerne selv kunne spotte det, før de spiste mayonnaisen.

Den vurdering var Fødevarestyrelsen ikke enig i, blandt andet fordi emballagen ikke er gennemsigtig.

- Det første, der kommer ud af emballagen, kan godt se ordentlig ud, så det argument holder ikke. Stryhns burde selv have vurderet partiet som uegnet til menneskeføde, siger Bente Holst, der ikke kan afvise, at man kan blive syg af at spise mayonnaisen.

Stryhns har indkasseret en bøde på 80.000 kroner og blevet tvunget til at tilbagekalde partiet. Der er tale om Graasten Salaters Den Ægte Mayonnaise i flasker med 375 gram. Der er konstateret vækst af skimmel i enkelte flasker fra partiet, der har pakkedato 13. november sidste år. Den er solgt i dagligvarebutikker over hele landet.