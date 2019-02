Mr. Ringridning Hans Tækker er død

Midtals: Hele sommeren i mere end 70 år deltog Han Thomsen Tækker i utallige ringridninger rundt om i Sønderjylland. Fredag 1. februar sadlede den stovte ringrider af for sidste gang på denne jord. Han sov stille ind i sin bolig på plejehjemmet Amaliehaven i Augustenborg. Selv om han på sin 85 års fødselsdag slog fast, at han aldrig skulle på et plejehjem.

- Hvis jeg skal på plejehjem, kan de ligeså godt begrave mig med det samme, sagde den bramfrie herre. Han yndede at fortælle, hvordan en enkelt brændevin eller to kunne holde lægen fra døren. Det gik også vældig godt i mange år, og faktisk deltog Hans Thomsen Tækker i Sønderborg Ringridning til han var 92 år. Ja, Ringriderfesten i Sønderborg måtte lave en særlig kategori over 90 år, som Tækker vandt suverænt som eneste deltager.

Han elskede simpelthen at komme til ringridning. Men et trafikuheld satte en stopper for det. Han var længe sengeliggende og fik fem skruer i hoften. Han kom i genoptræning, og med hjælp fra et par krykkestokke, kom han på benene igen. Men ringridning var det slut med. Han flyttede da også hjem til Kettingvej, men måtte sande, at han alligevel ikke kunne undgå at komme på plejehjem. Først Caroline Amaliegården, og siden Amaliehaven i Augustenborg. Han deltog i aktiviteterne og det sociale samvær, satte han stor pris på. De senere år blev han noget træt, og helbredet skrantede.