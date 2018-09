Sønderborg: Mountainbikeklubben MTB Als er blevet pålagt af Naturstyrelsen at fjerne en stor del af den downhill-bane, den har anlagt de seneste par år i Sønderskoven. Det drejer sig om de dele, den aldrig har fået tilladelse til at opføre af Naturstyrelsen.

- Vi vidste godt, det ikke var helt lovligt. Men vi har svært ved at forstå, at vi ikke må, når man må andre steder for eksempel i Rold Skov, hvor man har fået lov til en kæmpe downhill-bane. Vi forstyrer jo ikke nogen, siger Henning Jønsson fra MTB Als.

For 5-7 år siden fik MTB Als lov til at bygge tre små hop i skoven. Den har klubben de seneste 2-3 år på egen hånd udvidet med en del flere hop uden Naturstyrelsens tilladelse blandt andet på en lille vold, som nu viser sig at være fredet.

- Vi har flere gange over årene været i dialog med den lokale skovfoged, og vi søgte for et år siden faktisk om en godkendelse af udvidelserne, siger Henning Jønsson, som også oplyser, at Sønderskoven for nylig fik en ny skovfoged.

MTB Als har omkring 10 medlemmer, men banen bruges også andre.