Motionscyklister fik frisk brise op ad Dybbøl Banke

Alssundløbet samlede 240 motionscyklister i alderen 11 til 74 år. De fik modvind på udturen, men et dejlig skub i ryggen hjemad.

- En kilometer herfra var der tre store bakker, som har rigtig hårde, fortalte Signe Jensen fra Broager efter at være kommet i mål på naboens racer.

For Alssundløbet er ikke Tour de France, selv om nogle af deltagerne sammenlignede dele af ruten med Alpe d'Hue.

- Man kan loge ind og se sin egen tid, men vi udnævner ikke vindere, forklarede Tina Johannsen, løbsansvarlig og formand for Cyklemotion Sønderborg.

Sønderborg: Det handler ikke om at vinde, men at røre sig. Af samme grund kan man ikke på arrangørernes hjemmeside læse, hvem der søndag ved middagstid blæste over målstregen som de første til årets store motionscykelløb i Sønderborg.

240 cyklister deltog i cykelløbet, som blev afviklet for 26. gang. De kunne vælge mellem 50, 75 eller 125 km. Heidi Boisen, som var med for anden gang, havde lokket sin 15-årige datter Emilie med på den korte distance. Også Emilies far, Kim Boisen, deltog.

Før starten havde familien indgået følgende aftale: Den, der kom sidst i mål, skulle give middag, og de andre måtte vælge hvor.

Derfor stod mor og datter triumferende ved målstregen og ventede på, at Kim Boisen dukkede op. Han klarede 75 km på to timer og 35 minutter. Heidi og Emilie Boisen kom i mål et kvarter tidligere.

- Jeg tænker bare, vi griller hjemme, erklærede han stakåndet.

Der var en del modvind på ruterne søndag, men bortset fra det har sommeren ifølge Tina Johannsen været den bedste nogensinde til cykelsport. Trods varmen.

- Det er kun ulideligt, lige når man skal i tøjet. Sidder man først i sadlen, er det bare dejligt med en let brise, erklærede hun.

Blandt deltagerne i år var en enkelt motionscyklist fra Island, flere fra Nordtyskland, samt fra Nordjylland og Sjælland.