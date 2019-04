Børn er født til at bevæge sig. Det ønsker Sønderborg at tilskynde med et nyt lege- og bevægelsesanlæg, der blev indviet onsdag formiddag på stranden i Vemmingbund.

Vemmingbund: Det syner ikke af meget, det lille motionsanlæg, som Sønderborg Kommune har sat op på stranden i Vemmingbund. Men i børnehøjde er det til at få øje på. Syv små redskaber står og udfordrer de små til at teste balancegang og bruge deres muskler. Det lille anlæg er nummer ni i rækken af motionsanlæg, som det seneste årti er rejst rundt omkring i kommunen. Men hvor de andre har været designet til voksne og større børn, er anlægget ved Vemmingbund tiltænkt de små, ja helt ned i vuggestuealderen. - Vi voksne bevæger os alt for lidt. Det er I børn bedre til, og I skulle gerne blev ved at røre jer, sagde Kirsten Backmann fra Slesvigsk Parti, da hun indviede anlægget. Som medlem af sundhedsudvalget har hun været med til at bevilge penge til anlægget, som det var noget af en balancegang at få opført. For ikke alle lodsejere, sommerhusejere og fastboende i Vemmingbund syntes i begyndelse, at det var en god idé, ligesom der skulle tages hensyn til, at strandområdet er totalt fredet. Men nu står anlægget der, og det glæder Karina Franson Møller, leder af Børnehuset Himmelblå i Broager. - Vi kommer til at bruge det jævnligt. Vi cykler tit til stranden med de større børn eller går herned, fortæller hun.

For alle aldre Sønderborg Kommune har etableret motionsanlæg følgende steder:Sønderborg:



Sundgade over for Sønderborg Slot (Toøreren)



Kløvermarken bag Sundhedscentret (Trivselsparken)



Syd for Rema på Nørrekobbel (Den gode omvej)



Christians 2. plads (for unge)



Den sorte Badeanstalt (stranden ud for Idrætshøjskolen)



Udenfor Sønderborg:



Ved Nordalsskolen, Fryndelsholm Skole i Fynshav, på Kær Vestermark og nu også i Vemmingbund (små børn).

50 børn fra Børnehuset Himmelblå var hurtige til at tage anlægget i brug. Lige indtil der var en pædagog, som nævnte, at nu var der is. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Gåglade børn Børnehuset Himmelblå ligger 2,5 kilometer fra Vemmingbund. For langt at gå for børnehusets vuggestuebørn, men ikke for de andre. - Vi går også hjem fra Dybbøl Mølle med børnene, når vi besøger den, oplyser børnehavelederen. Børnene var da heller ikke sene til at tage legeanlægget i brug, da et af dem, Jannik Schrøder, havde klippet snoren. Næste anlæg i rækken af initiativer, der skal få borgerne til at røre sig i naturen, bliver højst sandsynligt en bro, som skal gøre det lettere for handicappede at komme ud at bade eller på vandet. Hvor den placeres, er endnu ikke besluttet, oplyser kommunens sundhedschef Michael Skriver Hansen. De smås anlæg ved Vemmingbund er rejst i samarbejde med Sommerhusforeningen, der skal stå for vedligeholdelse og tilsyn.

Børnehavebarnet Jannik Schrøder hjalp Kirsten Backmann med indvielsen. Han klippede snoren. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Malou Viktoria Mankongtiphan Frøsig er fem år og glad for at komme på stranden ved Vemmingbund. Gyngen var god, fortalte hun. Foto: Birthe Juul Mathiasen

For koldt til is? Nej, det bliver aldrig for koldt til is. Foto: Birthe Juul Mathiasen

En lille fyr kunne ikke vente, til Kirsten Backmann var færdig med at tale. Så han kravlede under afspærringen og gik i gang. Foto: Birthe Juul Mathiasen