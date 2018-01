Morten Latter har store planer

Center Pubben lukker i Ulsnæs Centret i midten af januar. Ejer Morten Latter er i øjeblikket i fuld sving med at få gjort de nye lokaler klar til indflytning. Og så endda med en lille tilføjelse.

Gråsten: Moin står for Morten og Ina, og det er Morten Latter og kæresten Ina Zilmer Poulsens nye fælles virksomhed, som 1. december overtog lokalerne på Nygade 13 i Gråsten.

Morten Latter stod i oktober frem i JydskeVestkysten med sine frustrationer omkring det forsinkede byggeri af et nyt sundhedshus i Gråsten.Han skal nemlig afgive sin andel af Ulsnæs Centret, hvor Center Pubben i dag ligger, til SIB, der står bag byggeriet af det nye sundhedshus. Det aftalte han allerede med SIB sidste år. I oktober 2016 havde parterne aftalt en salgspris,og han fik efterfølgende at vide, at han gerne måtte være flyttet til nytåret. Derfor fandt han nye lokaler i Gråsten, hvor også SIB hjalp med at få tilladelser og godkendelser, men herefter gik det hele i stå. Først nu har Morten Latter fået vished. Bygningen på Nygade i Gråstens midtby overtog han 1. december, og han ved nu, at han skal være ude af Ulsnæs Centret 15. januar 2018 efter godt 11 år derude.

- Jeg har altid gerne villet være kok, men mine forældre sagde, at jeg ikke skulle blive det, fordi der var så dårlige arbejdstider, men det har jeg jo alligevel nu, så nu skal det være, fortæller en glad Morten Latter.

Skiftet fra at have langet øl over disken til for eftertiden primært at skulle tilberede cafémad, er ikke så stort et spring, som man skulle tro.

- Det skal ikke være sådan, at et syvårigt barn skal kunne sidde i cafeen og se og høre fulde folk fra pubben, fortæller han.

Det skal være lokalt

Kæresten Ina Zilmer Poulsen får stor ros og tager ifølge Morten Latter en stor del af æren for, at det er lykkedes at komme videre.

- Jeg har fået en fantastisk god kæreste, og hun er så idérig. Det er også derfor, vi har lavet et selskab sammen, fortæller han.

I øjeblikket er lokalerne ved at forvandles til Morten Latters drømmested. Og her bruger han kun lokale folk.

- Jeg er en lokal mand, jeg handler lokalt, og jeg bruger lokal. Jeg har for eksempel ikke været over grænsen og handle i en 15-20 år, fortæller han.

Selvom han måtte lukke Center Pubben, var der ingen tvivl om, at et nyt sted også skulle ligge i Gråsten.

- Handler vi lokalt, er der en større chance for, at vores butikker ikke lukker. Man er jo sig nærmest, men jeg prøvet at kæmpe lidt i mod den udvikling. Jeg synes jo, der er meget mere hygge ved at gå ind i en lille butik, fortæller han.

Morten Latter forventer at kunne åbne pubdelen af Den Gamle Skomager d. 20. januar, såfremt han får alle de nødvendige tilladelser og bevillinger. Caféen bliver formentlig først en realitet i midten af marts.