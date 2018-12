Morsom julecabaret: Liva på jul - Andens Verdenskrig

Sønderborg: Hver gang jeg går i teatret, får jeg en ny oplevelse. Man kan blive klogere og få viden på en festlig måde som i Sigurds Danmarkshistorie. Man kan glæde sig over gendigtning og nyfortolkning af en god bog som i Møllens version af Håbet. Man kan opleve gensynet med en klassiker som Peer Gynt. Endelig kan man få sig et godt grin, der varmer helt ned i storetåen.

Café Livas cabaret er af den sidste slags- en herlig julecabaret, hvor jeg lo, så tårerne trillede. Mit kendskab til revyer begrænser sig til Cirkusrevyen og Sønderborgrevyen, og revyer er for mig noget med sommer, for de spiller, når de gængse teatre ligger stille. Men nu skulle jeg altså til julerevy, og mine forventninger var lig nul. Det kan være ganske godt en gang imellem, for så bliver man da ikke skuffet.

Tværtimod, man kan næsten kun blive glædelig overrasket. Hvor var det velspillet og gennem musikalsk. Numrene blev serveret med humor og sikker timing, for teksterne var med vid og bid. Naturligvis var der også falden på halen, men der var intet, der bare var rent pjat.

Indledningsnummeret omtalte julens virvar med mad og de fem forbandede lår var de stakkels ænders naturligvis, for julen med alle dens krav kan næsten føles som en krig, der skal kæmpes.

Jeg havde set Paprika Steens film Den tid på året, og her taltes der også om, at nu skal vi til det igen - nu skal vi i julekrig igen, men Andens krig blev serveret med en lethed og charme, der jo også afslørede, at selv om julen er tosset, så elsker vi den alligevel.

Jo filmen og revyen er enige og jeg med dem. Jeg elsker også den tossede og dejlige jul.

Vi kom vidt omkring i humorens og den lettere absurditets verden, som med den politiske korrekthed, sort, brun, ser ikke for godt ud, hvad kan man sige, når man blot vil fortælle, at julen heller ikke i år bliver hvid.

Ordene er for farlige, og alt kan tolkes og misforstås. Det er heller ikke nemt at være to gamle nisser på plejehjem med 104 gamle damer over 90, og nisse rimer så fint på tisse.

Morsomme var også de to spejdersketcher, hvor der blot skulle købes en nissehue og en gave, der jo var hemmelig. Den ene gang blev kunden drevet til vanvid, den næste var det ekspedienten. Ja, spejder, fordi jeg et øjeblik følte mig hensat til de fortryllende aftener ved lejrbålet, hvor Jonas og Ivan opførte skrupskøre sketcher.

Men der var jo både vid og bid, for hvorfor skal vi afgive så mange unødvendige informationer, og hvor ofte forekommer der ikke kommunikationsbrist?

Jeg nød det gode tempo og det fine flow i stykkerne og de mange herlige ord som rislavement ligesom der var fine henvisninger til Sønderborg som Borgen, Brauer og Maibom. Jo, de havde læst på lektien de fire fyre: Jacob Morild, Karsten Jansfort, Morten Wedendahl og Thomas Pakula. Twelve Days of Christmas i deres eget danske arrangement var noget af en tungeknækker, men de gennemførte den i højt tempo og forrygende morsomt.

Der var både dansktop og Frelsens Hær parodier, og studentersangerne slap vi heller ikke for - musikaliteten var helt i top. Endelig fik vi et julepotpourri, der atter blev serveret med vid og bid ligesom juleevangeliet var skøn karikatur over det politiske landskabs dobbeltmoral.

Egentlig var der kun et nummer, jeg ikke brød mig om: Nødhjælpspakker og TV-køkkenet, men smag og behag kan ikke diskuteres.

Ellers vil jeg med Piet Hein sige: Den som kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt. Han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt. Og jeg lo, så tårerne trillede.

"Liva på jul - Andens Verdenskrig" Sønderborg Teater Onsdag 12. december