Mors dag: Æ Gårne har sørget for buketter i over 30 år

Mors dag bringer de handlende til blomsterbutikkerne. Det var også tilfældet søndag formiddag i havecentret Æ Gårne. I det sidste stykke tid har Æ Gårne været drevet som hobby for ejeren Børge Andersen, og han håber på at kunne sælge butikken i nærmeste fremtid.

Selvom Børge Andersen i over 30 år har været fast inventar hos Æ Gårne, så er han først for nylig blevet ejer af butikken. Ejerskabsspapirene stod i hans nu afdøde hustrus navn, Lis Østergaard Andersen.

- Sidste år købte jeg blomster i midtbyen, og dér er det en meget hektisk dag. I år bestemte jeg, at det skulle være her, for her er meget større og et godt udvalg, fortæller Mads Aarø-Hansen, som har et par buketter i indkøbsvognen.

Spang: Siden 1988 er blomsterbuketter langet over disken den anden søndag i maj i gartneributikken Æ Gårne. Mors dag er en vigtig mærkedag for blomsterhandlerne, og det bringer også kunder til Æ Gårne:

Måske sidste mors dag i butikken

Idéen om at drive en gartneributik i Spang var Lis Østergaard Andersens. Hun havde lagt mærke til, at der ikke var så mange på Als, som havde blomster i vindueskarmene. Det satte hun sig for at gøre noget ved. Sammen med ægtemanden Børge Andersen drev de butikken sammen i 30 år.

Nu er Børge Andersen klar til at give slip på blomster- og havebutikken, som på nuværende drives som hobby. Han kører dog stadigvæk til Holland en gang om ugen for at købe blomster på auktion. Det tager 16,5 time foruden bilkøer, og det er ikke muligt at finde en afløser.

- Det kræver 20 års erfaring, så der er kun mig til at gøre det, fortæller Børge Andersen.

Han ser frem til at sælge butikken og rejse ud på eventyr i autocamperen med hunden, Frodo.