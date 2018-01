Morgenfriske konfirmander kom tidligt i tøjet

Søndag formiddag, midt i kirketiden, var 5 kommende konfirmander mødt op i Borgen Shoppingcenter for at være med i tøjforretningen Nielsens konfirmandmodeshow, der hvert år i starten af januar skyder sæsonens salg af konfirmationstøj til drengene i gang. Selvom det var tidlig for de fleste, så var det alligevel mødt omkring 100 forældre og teenagere op for at hente inspiration til årets konfirmationstøj. Det er blevet en fast tradition at holde et konfirmandmodeshow, og har hvert år siden forretningen åbnede for 4 år siden været et populært arrangement.