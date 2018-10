Mor og farmor: Baby vendte det hvide ud af øjnene

Mor, farmor og en moster til en bare to måneder gammel babydreng forklarede alle i Retten i Sønderborg om drengens far, at hen er en god og kærlig mand. Han er tiltalt for grov vold mod sin søn, og han nægter at have rusket babyen, der kan have været i livsfare.

Sønderborg: Det var en barsk omgang for den hårdt prøvede mor til tvillingdrenge på nu et år og ni måneder. Men da de var bare et par måneder, blev den ene dreng to gange på tre dage indlagt på Aabenraa Sygehus og siden Odense Universitets Hospital. Deres far på 26 år er tiltalt for ruskevold mod den ene af drengene, så han fik alvorlige blødninger i hjernen. De kan have været livsfarlige. Faderen nægter sig skyldig. Bliver han kendt skyldig får han mindst fire års fængsel.

Retssagen mod faderen begyndte mandag, og her fortalte hans kæreste, hendes søster og den tiltaltes mor om en kærlig og omsorgsfuld far, der - ifølge tiltaltes mor - "behandlede drengene som var de af porcelæn."

Familien har flyttet en del rundt på Als, og ifølge Syd- & Sønderjyllands Politi foregik de voldelige overgreb i faderens og moderens fælles hjem - en lejlighed i en mindre by på Als 1. og 3. april i fjor. Tiltaltes mor - altså de små drenges farmor - vidnede i mere end 80 minutter. Her gav hun et indtryk af en mand, der siden barndommen har kæmpet med store problemer. Fra mobning og hyppige skoleskift. Selvmordstruet som seksårig, fordi morfaderen, han var tæt knyttet til, døde. Han har aldrig haft med sin biologiske far at gøre. Fra 16-års alderen fik han alvorlige psykiske problemer, han er alkoholiker og har en diagnose som bipolar - der tidligere hed maniodepressiv.

Men farmoren forklarede også om sin søn som en god og kærlig far.

- Det var mest ham, der fik drengen til ro. Gik med ham, lagde ham på brystet og trøstede ham, sagde farmoren om den af de to tvillinger, der fik de voldsomme kvæstelser. Farmoren kom 1. april til lejligheden og så den ene af tvillingerne kort før ambulancen kom.

- Han sitrer. Han vender det hvide ud af øjnene faktisk. Jeg tænker på, at jeg skal have taget hans puls. Vejrtrækningen er uregelmæssig. Jeg tænker, det kan være epilepsi, da jeg selv har haft det, forklarede hun.