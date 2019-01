Bitten & Mads Clausens Fond har besluttet at støtte Business College Syd med 10 millioner kroner til etablering af en multihal på Mommark Handelskostskole. Hele området skal have gavn af hallen.

Sønderborg: Mommark Handelskostskole har fået en lidt forsinket julegave af Bitten & Mads Clausens Fond, som har doneret ti millioner kroner til et projekt med en multihal. Ifølge skolen, der drives af Business College Syd, er støtten afgørende for, at projektet med hallen kan gennemføres.

Multihallen skal gøre det muligt med andre former for undervisning, end den der foregår i klasselokalerne. Uden for skoletid skal hallen være med til at skabe gode rammer for fællesskab mellem eleverne på kostskolen.

- Vi glade for og stolte over, at vi med fondens støtte kan bidrage til at skabe et mere attraktivt og dynamisk Sønderborg og Als, og fremme udviklingen af faglært arbejdskraft til virksomheder i hele Danmark, siger Bente Esbensen Jensen, direktør på Mommark Handelskostskole.