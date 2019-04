Mojn do, lasst uns synge sammen

Projektet består af fire forløb i løbet af i år samt næste år. I hvert forløb er der plads til 20-26 børnehaver og skoler fra Region Sønderjylland-Slesvig. Hvert sangforløb bliver skudt i gang af et kursusforløb på to dage for pædagoger og lærere, som blandt andet lærer om, hvordan man synger med børn på flere sprog.

Projektet Sang uden grænser er et projekt under Kulturaftale Sønderjylland-Slesvig. Projektet skal styrke sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn i børnehaver og de mindre klassetrin i Region Sønderjylland-Slesvig.

- Hej, goddag. Hallo, gutentag. Mojn do, mojn do. Mojn do, mojn do. Lasst uns singen. Lad os synge, skråler de 40 børn, mens de står i en rundkreds.

Det forventes, at mellem 80 og 90 børnehaver og skoler i Sønderjylland-Slesvig deltager i projektet i løbet af 2019 og 2020. Det er gratis at deltage i projektet. Fristen for at tilmelde sig til efterårsforløbet 2019 er den 15. maj på kulturregion@region.dk Sang uden grænser finansieres og koordineres af Kulturaftale Sønderjylland-Slesvig.De børnehaver og skoler, der deltager i forårsforløbet, er inviteret til en sangafslutning den 8. maj i Grænsehallerne.

Nye mennesker

Tysklærer Johanna Precht på Broager Skole er begejstret for efteruddannelsen og forløbet med børnene.

- Vi vil gerne gøre vores for, at sproget på begge sider af grænsen bliver naturlig for børnene. Her lærer de, at sproget kan bruges til noget. Og så kan jeg godt lide kombinationen af sprog og musik. Man lærer sproget bedre ved at synge, siger Johanna Precht.

I sangbogen er der sange som 'Mester Jacob' eller 'Bruder Jacob' og 'Min hat den har tre buler' - og på tysk: 'Mein Hut der hat drei Ecken'.

Ude på legepladsen løber børnene rundt mellem hinanden i en pause. Isabella, Søs og Julie fra 2. B synes, det er sjovt at være sammen med de tyske børn.

- Det er spændende at møde mennesker, som man ikke er vant til at møde og høre et andet sprog. Det er sjovt, og vi har sunget med dem, siger de tre piger.