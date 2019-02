KVÆRS: Antallet af tilskudsberettigede biogasanlæg er så høj, at forligskredsen bag energiaftalen på Christiansborg har besluttet at skære i tilskuddene. Kun de anlæg, der når at komme på nettet inden årsskiftet, får tilskud efter gældende ordning. Derefter reduceres de væsentligt. Omkostningerne til biogasanlæg har truet med at løbe løbsk. Derfor slår energipolitikerne bremsen i tidligere end ventet. Det kan ramme det planlagte biogasanlæg i Snurom ved Kværs, der er betegnet som et af verdens største med en årlig tilførsel af biomasse på 800.000 ton. Den er dog ikke så vidt, at den kommer på nettet i indeværende år. Der kan søges om dispensation. Det vil bygherren Nature Energy gå efter.

- Vi ser med forundring på beslutningen. Det havde vi ikke på vor arbejdsplan. Vi kan søge om dispensation til, at Kværs bliver omfattet af den gældende støtteordning. Vi håber, det går. Omkostningsniveauet i biogasanlæggene falder. Vi får mere ud af biomassen og har derfor på sigt behov for færre tilskud, men reduceringen kom hurtigere end ventet, siger direktør i Nature Energy Ole Hvelplund.

- Placeringen i Kværs er ikke optimal ramt. Der er også folkelig modstand mod biogasanlægget der. Den ligger vest for et bysamfund som Gråsten. Vinden blæser den vej en stor del af året. Det er muligt, politikere og projektansvarlige må trække i arbejdstøjet igen og finde en anden placering. Der forhandles om betingelserne for som landmænd at blive leverandør til biogasanlæg. Den enkelte må tage stilling til, hvad de får ud af det. Omkostninger til tankanlæg og omrøringsmotor kan løbe op i 100.000 kroner, så de enkelte leverandøraftaler er afgørende for, hvad landmændene vælger, siger formand for Landbo Syd Mogens Dall, der også er folketingskandidat for Venstre.

Han overvejer selv som svineproducent at blive leverandør til et biogasanlæg. Der er projekteret biogasforbrændingsanlæg i både Kliplev og Kværs.