Mølleparken får et enormt løft

Nu er turen så kommet til nye omklædningsfaciliteter, som Kultur i Syd deler med fodboldklubben Sønderborg Fremad. Siden den 3. september 2018 har håndværkerne været i gang med en fem gange så stor bygning i tre plan. Den gamle bygning var på 240 kvadratmeter fordelt på fire uhumske omklædningsrum, et lille kontor og et boldrum.

Kultur i Syd blev stiftet i 2004 af en kreds af erhvervsfolk i Sønderborg. Formålet var at skabe kulturelle aktiviteter i Sønderborg kommune i særdeleshed med koncerter.Kultur i Syd havde sit gennembrud i august 2005, hvor man i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester arrangerede en koncert med verdensstjernen Luciano Pavarotti i slotshaven i Augustenborg. Efterfølgende har Kultur i Syd arrangeret koncerter og andre events i Haderslev, Augustenborg og Sønderborg med et bredt udsnit af verdensstjerner som Roger Waters, Elon John, Eric Clapton, B.B. King og en enkelt afstikker til Odense med Leonard Cohen. Den første koncert i Mølleparken var i 2006 med den nordirske sanger Gary Moore. Fonden Mølleparken har ved kommunen lejet sceneområde og scenen. Kultur i Syd har lejet arealet, hvor den nye bygning ligger. Kultur i Syd drifter den nye bygning de næste ti år.

I stueetagen er der nu seks store omklædningsrum. De fire af omklædningsrummene kan åbnes til to store rum. Her er der diverse toilet- og baderum, kontorrum og elrum.

I den nye bygnings kælder har Kultur i Syd et depotrum, mens Fremad råder over bolde- og trøjerum.

Scenepladsen blev i 2011 ombygget fra den oprindelige kapacitet på 3.500 tilskuere. Det var det amerikanske band Chicago, som havde fornøjelsen at indvie og spille for de 5.500 tilskuere. Og så sent som sidste år fik scenen et løft med et større sceneloft og inddækning ved scenen.

Sponsorer har hjulpet

På første sal har Fremad rådighed over et 100 meter stort klublokale og et depot. Fra klublokalet kan man følge og se fodboldkampene på stadion. Det betyder, at Fremad flytter fra klubhuset ved Kærvej og ned i de helt nye omgivelser. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad der skal ske med det gamle klubhus.

I den modsatte ende på første sal får Kultur i Syd et 150 kvadratmeter stort lokale, som kan deles til to lokaler. Her kan kunstnerne opholde sig. Der er også et stort mødelokale og et lille kontor, og midt i det hele er der køkkenfaciliteter.

I hver ende af første sal er der store altaner. En stor elevator forbinder alle tre plan. Elevatoren er en af de store - tre meter lang og halvanden meter bred.

Jes Johansen oplyser, at hele herligheden koster i omegnen af 20 millioner kroner inklusiv moms. Beløbet er rejst med bidrag fra Kultur i Syd, Sønderborg kommune og diverse sponsorer med fabrikant Mads Clausens fond i spidsen.