Kultur I Syd har den kommende weekend to dobbeltkoncerter i Mølleparken. Fredag er det Tina Dickow og Søren Huss, der står på friluftsscenen.

Tina Dickow har udgivet 11 album, og frem til 2012 tog Tina Dickow næsten alle de priser, man kan modtage som musiker i Danmark. Hun skruede derefter lidt ned for tempoet og stiftede familie. Dette kom inspirationen til gode, hvilket kan opleves på hendes seneste udspil, 'Fastland', som blev udgivet i september 2018.

Sønderborg: I løbet af denne sommer har Kultur I Syd planlagt syv koncerter i Mølleparken, og den kommende weekend foregår de sidste to dobbeltkoncerter i friluftsscenen Mølleparken. Fredag er det musikerne og sangskriverne Tina Dickow og Søren Huss, som skal fylde Mølleparken.

Søren Huss åbner

Det er Tina Dickow, som slutter på scenen fredag aften, mens Søren Huss åbner scenen. Han har været en flittig gæst og begejstret publikum på de danske koncertscener gennem mere end 25 år. Først som forsanger i rockbandet Saybia og siden 2010 som solo-artist.

Den seneste af hans tre solo-udgivelser er albummet 'Midtlivsvisen' fra 2017. Her møder man en Søren Huss, som er blevet lidt mere afdæmpet, balanceret og tænksom.

De to koncerter er med på partoutkortet til Rock i Mølleparken, men der er også sat et begrænset antal billetter til salg til denne aften. Billetter kan købes via www.billetsalg.dk