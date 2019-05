Mødet i Helved: Als-Fyn bro og friskoler med ni kandidater

Midtals Friskole holdt vælgermøde for Helveds borgere med ni folketingskandidater. Det var en oplagt placering at diskutere koblingsprocenten for friskoleelever, og Als-Fyn forbindelsen.

Debatten begyndte med koblingsprocenten til friskoler og endte et sted på Als-Fyn broen. Begge emner passer godt til Helveds befolkning, da de kan risikere at få broen i baghaven, og fordi landsbylivet er afhængig af friskolen.

- Da jeg som kristendemokrat fik at vide, at jeg skulle til Helved, var det lidt af en overraskelse, sagde Gert Brennalt i sin indledende bemærkninger.

Landsbynavnet Helved blev næsten et emne for sig selv, og flere af kandidaterne var glade for, at Gert Brennalt (KD) trods bynavnet sad med til bords.

Helved: Der var en særlig plads i Helved til ni folketingskandidater forleden aften. De sad nemlig alle ved et langbord i Midtals Friskoles gymnastiksal. Her stod den på tre timers vælgermøde med omkring 50 lokale fra Helved.

- Jeg ved godt, at I ikke har valgt folkeskolen fra. I har valgt lokalmiljøet til. Koblingsprocenten er et godt eksempel at kigge differentieret på. Satsen kan være lavere i de større byer, hvor privat- og friskoler udhuler optaget til folkeskolen, og højere i de områder der har langt til den nærmeste folkeskole, forklarer Benny Engelbrecht (S).

- Det kan ikke passe, at vi skal straffes for at bo, hvor vi gør, sagde Bo Kleis Christensen (NB) om forslaget. Han har selv børn, der går på Midtals Friskole.

Socialdemokratiets forslag om at sænke koblingsprocenten fra 76 % ned til 71 % af det, som en folkeskoleelev koster, er en bekymrende udsigt for landsbyerne på Als, der har langt til en folkeskole.

Kampen om broen som mærkesag

En differentieret koblingsprocent mellem landsbyer og storbyers friskoler satte gang i en større ideologisk debat om forskelsbehandling i loven og forældrenes frie valg af skole. Det medførte, at der ikke var tid til at tale om klima, men til gengæld fik kandidaterne en times tid til at tale om Als-Fyn broen.

Her var kandidaterne så enige om broens fordele, at der nærmest var strid om at have broen som mærkesag:

- Jeg har holdt nogle tværpolitiske arrangementer, hvor jeg har forsøgt at samle folketingskandidater til en fælles udtalelse om at støtte forbindelsen. Hver gang der har været møde, har vi manglet Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet, sagde Nils Sjøberg (R), som blev kandidat for Radikale Venstre i Sønderborg sidst i februar.

- Jeg bliver rimelig sur, når du påstår, at vi ikke har engageret os i det her spørgsmål. Det er helt fint, at du som nyopstillet kandidat vil vise, at du også bakker op om projektet. Jo flere, des bedre. Hvis man vil denne her forbindelse, så skal man sikre sig at ens parti bakker op. Det har Jan Callesen gjort, det har Ellen Trane Nørby gjort og det har jeg gjort, svarede Benny Engelbrecht (S), som sidder i Als-Fyn Komitéen sammen med Jan Callesen.

- Jeg synes, det var noget pjat at kalde ind til de møder, for vi sidder i komitéen. Det er lidt træls, at du kommer fra Kolding herned og siger: Nu stemmer jeg også for en Als-Fyn forbindelse. Det er rent valgflæsk i mine øjne, sagde Jan Callesen (DF).

- Jeg synes ikke, vi skal smide mere skidt på hinanden. Det glæder mig, at der er stor opbakning og positiv velvillighed overfor at få forbindelsen igennem, og at vi alle sammen vil arbejde kraftigt på det, svarede Nils Sjøberg (R).