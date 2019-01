Møbler for over 100.000 kroner stjålet

Sønderborg: Indbrudstyve har haft travlt de seneste døgn. Særligt hårdt er det gået ud over et kontor på Kongevej, hvor der er stjålet ti træstole med læder til en værdi af 10.000 kroner stykket. Tyvene har skaffet sig adgang via et vindue på 1. sal i ejendommen.

En villa på Bosager er også blevet bestjålet for store værdier. Tyvene er her ligeledes kommet ind via et vindue på 1. sal, hvor de er rendt af med guld- og sølvsmykker - blandt andet Georg Jensen, et Hans Bølling bakkebord, to PH-pendler og en PH-bordlampe, Bing og Grøndahl-porcelæn samt Kaj Bojesen træfigurer - en abe, elefant og bjørn.

I går kl. 20.33 var den gal på Brombærhegnet, hvor en tyv er kommet ind ad et vindue til et værelse og gået rundt i huset. Hvad der måtte være stjålet er endnu ikke opgjort. Også en bolig på Damengen i Ulkebøl har haft ubudne gæster tirsdag aften. Her er intet dog meldt stjålet. I Ulkebøl har der også været indbrud i en villa på Vestervang, hvor et vindue er brudt op med en greb efter at lyssensorerne var afbrudt. Her er intet imidlertid meldt stjålet.

Og så har en hvid Hyundai IX 20 været stjålet ved Centerpassagen kl. 16.30 tirsdag, men blev fundet allerede en time efter ved SFS-Hallen. Så hvis nogen har bemærket noget, vil politiet gerne høre om det på telefon 114.