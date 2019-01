Moderne vandværk erstatter forfalden kro

Rinkenæs Vandværk går efter påske i gang med at bygge et nyt vandværk til 6,7 millioner kroner. Det sker på grunden, hvor Rinkenæs Nederkro har ligget tom i mange år.

Rinkenæs: Kroen på Nederbyvej i Rinkenæs forsvinder bid for bid i disse dage. Rinkenæs Vandværk har købt grunden, og de tidligere ejere er nu ved at rive den knap 200 år gamle kro ned. På to generalforsamlinger har andelshaverne sagt ja til, at der skal bygges et nyt vandværk i Rinkenæs Nederby.

- Vi skulle gøre noget, da det eksisterende vandværk ville være slidt op om et par år. Vi har besluttet at bygge et nyt supervandværk, som lever op til nutidens krav samtidig med, at vi fremtidssikrer vandværket både med hensyn til miljø og kapacitet, siger Peter Bo Christiansen, der er formand for vandværket.

En anden mulighed for andelshaverne var at slutte sig til det nye vandværk i Gråsten.

- Andelshaverne ville gerne bibeholde vandværket i lokalsamfundet. Tilfældigvis ville dem, der ejede den gamle kro, gerne sælge. Vi får de gamle ruiner væk og får nyt vandværk, siger Peter Bo Christiansen, der kun har ros til kommunens erhvervsafdeling for sagsbehandlingen.