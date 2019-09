Mishandling: Hest bundet fast til pæl med løkke om halsen

Nordals: Det var noget at et chok Heidi Brix Jørgensen og hendes mand Jørgen Jørgensen fik søndag aften. En af deres fine heste med flotte stamtavler var blevet mishandlet.

- Jørgen var lørdag aften nede og vande hestene. Da han ved ottetiden søndag aften kommer derned igen, er flere hundred meter elektrisk hegn med hegnspæle og det hele revet ned. Det er vores hoppe Zafia Ellemose, der har været panisk. Vi fandt den med en løkke om halsen, som den kunne være blevet kvalt i, fortæller Heidi Brix Jørgensen.

- Hesten har arbejdet hårdt og kæmpet for at komme fri af den løkke og rebet, og til sidst har den fået hevet det over. Vi kunne se, at den havde skumsvedt, og de andre heste har sikkert også været i panik, fortæller Heidi Blix Jørgensen.

Det er et hjemmeflettet reb af blå nylon, så det er ikke nemt at rive over. Ægteparret avler de fine Frieserheste, som de har 25 af. Zafira Ellemose er med føl og skal fole 10 marts næste år.

- Vi tænker: Bare hun ikke kaster føllet, siger Heidi Blix Jørgensen.