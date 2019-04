Minus forvandlet til stort overskud i Saab Danmark

Historien bag

I 1982 grundlagde Bent Kristensen Infocom Systems i Sønderborg. Selskabet blev i 2000 overtaget af A.P. Møller-koncernen og skiftede navn til Maersk Data Defence. I 2006 blev det overtaget af Saab Danmark. Kort efter røg selskabet ind i en alvorligt krise med underskud og faldende omsætningen.



Grunden var, at forsvaret havde valgte at droppe et kommando- og kontrolsystem, som Saab Danmarks kontor i København stod for. Et systemet der var brugt 12 års udviklingsarbejde. Saab Danmark måtte lukke Sjælland-afdelingen, mange blev fyret og en større turn-around proces igangsat.