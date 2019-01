Minister om vindmøllepark: - Intet er klappet af

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), afviser Assens Kommunes opfattelse af, at alt er klappet af på forhånd i sagen om vindmølleprojektet i Lillebælt.

Assens/Als: Lars Chr. Lilleholt (V), der er energi-, forsynings- og klimaminister, mener ikke, at Assens Kommune skal bekymre sig om Energistyrelsens sagsbehandling af vindmølleparken i Lillebælt, som kommunen ellers har gjort klart udtryk for i et høringssvar.

- Der er ikke truffet nogen beslutning overhovedet, og vi afventer fortsat den endelige VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport, red.).

- Assens Kommunes opfattelse af, at det her er klappet af på forhånd, er helt forkert, siger ministeren, der har fuld tillid til styrelsen.

- Jeg har som minister en helt klar forventning om, at Energistyrelsen behandler det her professionelt og er ensartet i deres sagsbehandling, og at det bliver håndteret efter reglerne.

- Men hvis der er nogen, der har kritik af den måde, som Energistyrelsen håndterer sagen på, lytter jeg selvfølgelig til det. Men jeg forventer, at alle embedsmænd er uvildige i deres sagsbehandling, siger Lars Chr. Lilleholt (V).