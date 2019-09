Minister og borgmester blandt biobusser

Sønderborg: De morgenfriske borgere på Sønderborg Busstation kunne fra kl.7.15 fredag morgen møde både transportminister Benny Engelbrecht(S) og borgmester Erik Lauritzen(S) i gang med at uddele eksemplarer af bladet "Verdens Bedste Nyheder", som blandt andet har til formål at sprede klimahåb.

- Vi skylder os selv, hinanden og de kommende generationers fremtid at tage den klimakrise, vi befinder os i alvorligt. Vi forbruger mere af jordens ressourcer, end den kan holde til, og det har konsekvenser. Det er derfor vigtigt, at Danmark går forrest i den grønne omstilling og hæver sine ambitioner for klima, natur og miljø. Det gælder også på transportområdet, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ministeren og borgmesteren fik efter uddelingsaktionen et kig ind i nogle af kommunernes grønne busser, der kører på biogas.

- Ethvert lille skridt i den rigtige retning gør en forskel i klimakampen. Jeg synes derfor, det er rigtig positivt, at Sønderborg Kommune har besluttet, at al bybuskørsel og skolekørsel skal køres på biogas som en del af kommunens ambitiøse klimamål om at være CO2-neutral i år 2029, fortæller ministeren, der ser frem til besøget.

Efter besøget på Sønderborg Busstation besøgte ministeren desuden lokale virksomheder i området.