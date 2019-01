Minister fik en sund diskussion med læserne

I kølvandet på en beslutning om regionernes nedlæggelse blev det i høj grad sundhedsområdet, der kom til at fylde, da JydskeVestkysten-læsere mødte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Sønderborg: Efter en dagsturné i det Sønderjyske var det en sundhedsminister, der havde talt sig varm, JydskeVestkystens læsere mødte mandag aften. - Jeg har lige været i Haderslev os se et nyt sundhedshus. Det kunne i og for sig også have været det, der er på vej i Gråsten. For det er den slags, vi vil se mere af. De nære kompetencer til de knap så svære ting og så et specialiseret sygehusvæsen, der tager sig af det svære ting, forklarede sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som i løbet af et knap halvanden time langt læsermøde fik lejlighed til at svare på mange spørgsmål om det, vi alle i større eller mindre omfang stifter bekendtskab med - det store sundhedsvæsen. En ville gerne vide, hvordan sundhedshusene skal fungere med praktiserende læger, som jo er selvstændige med egen praksis og har nok at se til der. - Jeg kan kun sige, at vi har en rigtig god dialog med PLO (Praktiserende Lægers Organisation red.), hvor vi får skabt 21 forpligtende sundhedsfællesskaber. Det gælder for både de somatiske og psykiske sygdomme, hvor vi omkring det psykiske desværre har set mange genindlæggelser og mangelfuld samarbejde, svarede Ellen Trane Nørby.

Da jeg spillede fodbold som helt ung i Ringkøbing-Skjern gjorde vi ofte grin med, at vi ikke skulle brække armen der, for de var så dårlige til at få den lappet sammen på sygehuset. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby(V)

Ellen Trane Nørby Ellen Trane Nørby er født 1. februar 1980 i Herning, men opvokset i Nørre Nissum som datter af fhv. borgmester i Lemvig, Jørgen Andreas Nørby.Hun bor i Sønderborg og danner par med Ulrik Ryssel Albertsens med hvem hun har en datteer og en søn.



Uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet i 2005 samt sidefag i samfundsfag.



Blev valgt ind i folketinget for Venstre i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007.



Sundhedsminister siden 28. november 2016 og har tidligere været minister for børn, undervisning og ligestilling, politisk ordfører, medieordfører, socialordfører og ligestillingsordfører samt kulturordfører.



Hun har desuden været kandidat ved europaparlamentsvalget for Venstre i Københavns Amt i 2004, formand for Venstres europaudvalg 2004-2009 og næstformand for Den Danske Europabevægelse 2007-2013 samt fungerende formand 2012-2013.

Foto: Timo Battefeld Der blev både lyttet og spurgt, da sundhedsreformen stod for skud. Foto: Timo Battefeld

Erhvervsfolk skal hjælpe En deltager roste regeringen for at nedlægge regionerne, men advarede mod en fortsat politisk styring og talte i stedet for et stærkere fokus på effektivitet i arbejdsgangene - lige som i erhvervslivet. Han kom med et eksempel, hvor en sygeplejerske gik 18 kilometer om dagen - altså omkring tre timers spildtid. - Vi får nogle bestyrelser for hver region under et statsligt sundhedsvæsen, hvor der vil være mange eksperter. Det skal ikke alene sikre effektivitet, men også give os et sundhedssystem, hvor patienter ikke kastet rundt i en trekant bestående af sygehuse, egen læge og kommunen, sagde Ellen Trane Nørby og fik også spørgsmål om lægemanglen og hvorfor, der ikke er gjort noget for længe siden. - Vi har givet et løbende løft og gør det nu igen. Blandt andet ved at lave en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg og skabe sammenhængskraft i et uddannelsesforløb ved at man kan være på en lægepraksis, sygehuset i Aabenraa og en afstikker til universitetshospitalet i Odense.

Foto: Timo Battefeld Ellen Trane Nørby gav hånd til alle fremmødte. Foto: Timo Battefeld

Tyskerne roser os "Hvorfor kigger I ikke til Storhamborg. Der er vel omkring seks millioner mennesker som I hele Danmark?" ville en af de fremmødte gerne vide. Ellen Trane kunne fortælle, at man både har set mod Norge og Skotland, hvor meget fungerer godt. - Men ellers kan jeg supplere med, at vi også har været i Berlin, hvor tyskerne er lidt misundelige på os. De har ikke haft nogen strukturreform og har stadig både "krankenkasse", kommunehospitaler, statshospitaler og noget i militært regi, sagde Ellen Trane Nørby og satte streg under, at både det nære i form af sundhedshuse og det at løfte ting op til statsopgaver, giver mening: - Det handler om at diagnosticere tæt på patienterne og samle de tunge specialer, så man får den bedste behandling til sig selv og sin familie på sygehusene. Det tror jeg optager de fleste. Da jeg spillede fodbold som helt ung i Ringkøbing-Skjern gjorde vi ofte grin med, at vi ikke skulle brække armen der, for de var så dårlige til at få den lappet sammen på sygehuset, sagde hun og tilføjede: - En gang behandlede man for lungekræft 90 steder, i dag er kompetencerne samlet på 13 steder.

Foto: Timo Battefeld Tyskerne er faktisk lidt misundelig på vores sundhedsreform, fortalte Ellen Trane Nørby blandt andet. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der var både sundt og knap så sundt på bordene, da sundhedsministeren mødte en skare af JV-læsere. Foto: Timo Battefeld