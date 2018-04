Minister er utilfreds med nej til lys på slottet

Sønderborg: Både lokal- og landspolitikere har i flere år arbejdet for, at der skulle lys på Sønderborg Slots facade.

Herboende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skrev i 2016 et brev til kulturminister Mette Bock (LA), hvor Ellen Trane Nørby opfordrede kulturministeren til at støtte Sønderborg Kommunes ønske om lys på slottet. Kulturministeriet oplyste efterfølgende, at kulturministeren støttede op om dialogen mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Sønderborg Kommune.

I går kunne JydskeVestkysten skrive, at Slots- og Kulturstyrelsen har givet afslag på kommunens ønske om facadebelysning på slottet. Ellen Trane Nørby er ikke tilfreds med Slots- og Kulturstyrelsens beslutning og vil derfor tage sagen op med kulturminister Mette Bock.

- Jeg er dybt uenig i Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om, at der ikke skal lys på Sønderborg Slot. Jeg og flere andre har arbejdet for det i årevis, og så kommer styrelsen med en firkantet afvisning i stedet for at finde en god løsning, hvor både slottets arkitektur og ønsket om belysning finder de rette balancer. Derfor vil jeg også tage afslaget op med min kollega, kulturministeren, som mig bekendt bakker op om lys på slottet, siger Ellen Trane Nørby.