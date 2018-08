Sønderborg: På Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg fredag 24. november vil den konservative stand på Sønder Havnegade få besøg af Justitsminister Søren Pape Poulsen fra kl. 18 til kl. 19. Her vil interesserede have mulighed for hilse på og få en snak.

- Vi er overordentligt glade og stolte over at det er lykkedes os, at få Søren Pape Poulsen til at komme til Kulturnatten. Vi oplever at den konservative folketingsgruppe er interesserede i hvad der sker i Sønderborg. Ligeledes ser vi besøget som en anerkendelse af den indsats som vi lokalt gør for at skabe et solidt grundlag for fremgang for vores politik, siger Søren Tylvad Andersen, der er formand for den Konservative Vælgerforening i Sønderborg.

Det er tredje gang på et år, at Søren Pape Poulsen besøger Sønderborg Kommune. Senest har han været gæstetaler ved årets herrefrokost, og forud for det var han til dialogmøde på en virksomhed i Gråsten.

På den konservative stand vil man også kunne finde Niels Flemming Hansen - konservativ spidskandidat i Sydjylland og Søren Tylvad Andersen, der også er Folketingskandidat.