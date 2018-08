- Det er rigtigt ærgerligt, for det ødelægger den offentlige svømmetid. Det øger ikke sundheden, fordi folk kommer ud af deres rutiner på grund af ændringerne. Til gengæld er der en masse unge, nye svømmere, som får glæde af det. Men sundheden for de ældre og motionssvømmerne bliver dårligere, siger Jan Nicolaisen.

Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har valgt mellem tre fordelingsmodeller, som forvaltningen har lavet. Politikerne valgte den model, hvor Svømmeklubben Sønderborg får 26 ekstra banetimer og Sønderborg Triathlon Klub får 13 ekstra banetimer. Det betyder, at der er seks færre timer til offentligheden.

Sønderborg: 12 foreninger, kommunens borgere samt turister benytter de seks baner i det store bassin i Humlehøj-Hallens svømmehal. Det har i årevis givet især Svømmeklubben Sønderborg problemer, og klubben bliver hver sæson nødt til at afvise omkring 200 børn. Problemerne blev gjort værre, da Idrætshøjskolen blev nødt til at lukke sin svømmehal på grund af strengere regler fra Miljøministeriet. Det har politikerne lavet en midlertidig løsning på ved at ændre på fordelingen af vandtiderne i svømmehallen.

Disse foreninger bruger også svømmehallen, og de har beholdt deres nuværende timer i hallen: Sønderborg Sportsdykkerklub, Sønderborg Yacht Club, Hørup Ro- og Kajakklub, Gråsten Roklub, DRV Germania, Sønderborg Roklub, Augustenborg Roklub, Sønderborg Kajakklub, Sønderborg Handicap Idræt og Snorkeldykkerklub.Idrætshøjskolen vil genåbne sin svømmehal efter en renovering. Flere foreninger benytter sig også af denne hal.De ekstra timer til Svømmeklubben Sønderborg betyder, at klubben har kunnet oprette flere nye hold, at der er flere pladser til svømmere, og at eliteholdene kan træne mere.Se Humlehøj-Hallens offentlige åbningstider på www.humlehoj-hallerne.dk/aabningstider/

De nye åbningstider er trådt i kraft. Åbningstiderne er de samme, men antallet af baner til offentligheden er reduceret. Tidligere var der offentlig svømning på alle seks baner hver tirsdag og torsdag klokken 14-20. I dag er det reduceret til to baner til offentligheden klokken 17-20. Svømmeklubben har de fire andre baner. Det betyder også, at efter 17 er svømmehallen kun åben for voksne - og ikke børnefamilier som tidligere, kunne være i svømmehallen til klokken 19.

- Man har solgt lidt meget ud af den offentlige åbningstid. Det giver udfordringer at lære vores svømmere, at tirsdag og torsdag klokken 17-20 har de kun to baner og et soppebassin, siger Jan Nicolaisen.

De nye åbningstider kører som en forsøgsperiode i efteråret.