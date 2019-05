Mindre badetid giver plads til foreninger

Kulturudvalget har endnu engang valgt at skære i den offentlige badetid for at give plads til de 12 foreninger, som benytter svømmehallen i Humlehøj-Hallen.

Sønderborg: 12 foreninger, kommunens borgere samt turister benytter de seks baner i det store bassin i Humlehøj-Hallens svømmehal.

Det er et stort puslespil at tilgodese alle foreninger samtidig med, at der skal være plads til offentlig svømning. Nu har udvalget for kultur, idræt, handel og turisme vedtaget en ny model for fordeling af tiderne i svømmehallen. Fra august vil der være 30 timers offentlig badetid i Humlehøj-Hallen. Det er fire timer mindre i forhold til denne sæson og seks timer mindre i forhold til for et år siden.

- Vi bliver nødt til at gå på kompromis, når vi vægter offentlig og konkurrencesvømning. Vi mangler halkapacitet, så vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi bruger hallen bedst muligt, siger Stephan Kleinschmidt (SP), der er udvalgsformand.

Den vedtagne model er en pointmodel, som giver foreningerne flere point, jo flere medlemmer foreningen har, og dermed mere vandtid.