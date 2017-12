Mindfulness-instruktør vil hjælpe flere politikere

Et positivt forløb med Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S) har overbevist mindfulness-instruktør Kari Bjerke om, at hun vil fortsætte med at tilbyde mindfulness i erhvervslivet og i politik.

Sønderborg: Mindfulness-instruktør Kari Bjerke vil gerne udbrede mindfulness til endnu flere politikere og erhvervslivet.

- Mindfulness er en metode til at skabe positive forandringer og med mine nye erfaringer, hvor motivationen og viljen netop har været til at skabe disse forandringer, kan jeg virkelig se meningen med at gøre en forskel netop på disse områder. Jeg oplever, at der er et behov, som jeg har én løsning på.

Et succesrigt samarbejde med borgmester Erik Lauritzen har bekræftet hende i det. Det samme har to "Forebyg stress" mindfulness forløb for ProjectZeros ansatte i Sønderborg, som hun har kørt her i vinter.

- Nu er det helt sikkert, at jeg vil fortsætte med at tilbyde mindfulness i erhvervslivet og i politik. De positive erfaringer, som jeg her har haft, har været meget motiverende i forhold til at ville tilbyde forløbene for endnu flere politikere og i endnu flere virksomheder.

Kari Bjerke fortæller, at mindfulness allerede i dag er udbredt blandt politikere i udlandet blandt andet i det engelske parlament og via det amerikanske kongres medlem Tim Ryan.

- Som leder og/eller politiker kræver det mange ressourcer at være opdateret på alt det, der skal tages beslutninger om. Ved at lære enkle teknikker kan nye vaner trænes, så man bliver i stand til at bevare overblikket, opleve større ro og at kunne prioritere, det der er vigtigst.