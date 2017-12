Mindfulness har givet borgmester mere indre ro

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S) ville gerne være en bedre leder og familiemenneske. Derfor sagde han for godt et år siden ja til et tilbud om at blive klogere på mindfulness.

Sønderborg: Meditation og opmærksomhedsøvelser er nu blevet en del af Erik Lauritzens hverdag. Når behovet og tiden er til det, vender han et timeglas, der står på borgmesterkontoret i det centrale Sønderborg og bruger redskaber, han har lært fra mindfulness. - For mig har det helt klart været en succes. Jeg har opdaget, at det gør mig godt, siger borgmesteren. For godt et år siden sagde Erik Lauritzen ja til et tilbud fra Kari Bjerke, der er uddannet mindfulness-instruktør og siden 2003 har mediteret. Siden har de cirka en gang om ugen mødtes. - Jeg brænder for at være borgmester. Det er skønt og spændende. Men nogle gange kan det også godt være noget overvældende. Jeg har gennem årene gjort mig nogle erfaringer, om hvornår det belaster mig. Mindfulness har rødder i buddhismen. Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress. - Min hustru er familieterapeut, så derigennem har jeg lært lidt om at arbejde med sig selv. Vi har også rejst en del i Østen, og buddhismen hænger jo lidt sammen med mindfulness. Min oplevelse er, at menneskerne derude hviler mere i sig selv, selvom der er et kæmpe tempo, forklarer borgmesteren, der blandt andet gik ind i mindfulness for at blive en bedre mødeleder og forhandler.

Hvad er mindfulness? Mindfulness betyder at være til stede i nuet og acceptere det, som det er. Det er en metode til bevidst at tage ansvaret for kvaliteten af ens liv. Der er en 2500 år gammel definition på mindfulness fra buddhistisk tradition og en bare 25 år gammel vestlig videnskabelig definition fra programmet Mindfulnessbaseret stressreduktion.



Mindfulness kan forbedre opmærksomhed, humør, hukommelse, indlæringsevne og skabe robusthed gennem større tolerance af vanskelige fysiske og emotionelle tilstande. Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop med et klart sind og et åbent hjerte, der er i stand til at foretage etiske beslutninger og handle til gavn for sig selv og andre.



Kilde: Dansk Center for Mindfulness - Aarhus Universitet

Påvirket af kritik Da Erik Lauritzen satte sig borgmesterstolen var det uden ledelseserfaring, hvilket gav nogle udfordringer. - Der findes jo ikke en uddannelse til borgmester, og jeg giver ikke ret meget for de her fancy lederkurser. Konkret følte borgmesteren nogle gange, at han blev unødvendigt følelsesmæssigt påvirket af kritik. At han tog tingene personligt, kunne ikke lægge problemerne fra sig og derfor tog dem med hjem. - Tidligere kunne jeg godt hidse mig alvorligt op. Mit temperament har ødelagt mange badmintonkampe gennem årene. De første år som borgmester kunne det ramme mig hårdt, når folk sagde eller skrev ubehagelige ting om mig. Jeg har det svært med at blive udsat for urimeligheder. Det er jeg blevet klart bedre til at håndtere. Abstrahere væk fra, hvor det før godt kunne trække mig ned. Erik Lauritzen vil ikke direkte sige, at han i perioder har været decideret stresset. Han kan dog fortælle, at hustruen nok ville mene det modsatte. - I perioder har der virkelig været drøn på, og problemerne har det med at komme oven i hinanden. Man farer fra det ene sted til det andet. Får ikke stoppet op og reflekteret, fordi der er så mange bolde i luften. Jeg har nok ikke altid været så nærværende derhjemme, fordi jeg hele tiden er i det. Det har da i perioder været en belastning for venner og familie.