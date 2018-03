Minder fra fortiden standser store byggeplaner

Sønderborg: Sønderborg Kommune har igennem flere år arbejdet på at kunne tilbyde byggegrunde i Vester Sottrup.

Der er satset på et område ved Johannes Johannsens Vej øst for Lerløkke, men her er der fundet så omfattende fortidsminder, at man er nødt til at finde et andet område.

Udgifterne til udgravninger ville gøre byggegrundene for dyre, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Der er borgere, der venter på, at der kommer nye byggegrunde i Vester Sottrup. Derfor er det ærgerligt, at vi nu må erkende, at vi må begynde forfra - med den tid, det indebærer for lokalplan, erhvervelse af jord, byggemodning o.s.v., siger Aase Nyegaard (Fælleslisten), formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

- Som reglerne er nu, er det bygherren - i dette tilfælde kommunen - der skal betale for museernes udgravninger. For området her bliver det 5,1 mill. kr., som skal fordeles på prisen for byggegrundene. Det er ikke realistisk, forklarer hun.