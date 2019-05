Mindeplade for faldne modstandsfolk kom ud af glemslen

Efter en årrække at være gemt væk er en mindeplade for to modstandsfolk, der faldt på Sønderborg havn under 2. verdenskrig, nu kommet op igen.

Sønderborg: Mindepladen for modstandsfolkene Svend Aage Peder Hansen og Peter Theodor Madsen, der døde 2. april 1945 efter et angreb mod tyske flådefartøjer på havnen, er nu igen kom til ære og værdighed. - Vi er meget tilfredse med genplaceringen og det samarbejde, der har været med Havneselskabet. Det er lykkedes at bevare mindet om de faldne modstandsfolk på en værdig måde i harmoni med nybyggeriet, sagde Finn Lautrup, sekretær i 4. maj komitéen i Sønderborg. Mindepladen hang før på HKS-bygningen, indtil den blev revet ned i 2015 for at gøre plads til hotelbyggeriet og andet på havnen. Pladen har siden været opbevaret på Alsion, men nu er det altså slut. Søndag blev den ved en lille ceremoni genindviet på sin ny placering ved havnefronten foran Hotel Alsik. - Der har aldrig været tvivl om, at mindepladen skulle bevares og genindvies. Nu har den fået en værdig plads. Det er stadigvæk vigtigt at tænke tilbage på de folk, som ofrede sig for, at alle os andre kunne få bygget et fredeligt samfund op, sagde borgmester Erik Lauritzen.

Der har aldrig været tvivl om, at mindepladen skulle bevares og genindvies. Nu har den fået en værdi plads. Det er stadigvæk vigtigt at tænke tilbage på de folk, som ofrede sig for, at alle os andre kunne få bygget et fredeligt samfund op Erik Lauritzen, borgmester

Foto: Claus Thorsted Mindepladen hang før på HKS-bygningen, indtil den blev revet ned i 2015 for at gøre plads til hotelbyggeriet og andet på havnen. Foto: Claus Thorsted

Spektakulær sabotageaktion Den 2. april 1945 fandt en spektakulær sabotageaktion sted i Sønderborg. Modstandsfolkene Svend Aage Peder Hansen, Peter Theodor Madsen og Peer Holm ville sprænge tyske minestrygere i luften, der lå i havnen. Det var den engelske admiralitet, der havde begæret aktionen udført. Minestrygerne skulle ødelægges med medbragte miner, der bestod af trækasser fyldt med sprængstof. Mens Peter Theodor Madsen sænkede minerne i vandet, stod de to andre vagt. En tysk patrulje spottede Peer Holm, der forgæves forsøgte at flygte. Han blev bragt til kasernen og forhørt. Samtidig udviklede der sig en voldsom ildkamp på havnen. Peter Theodor Madsen blev dræbt på selve havneterrænet, mens Svend Aage Peder Hansen lå dræbt et stykke op ad jernbanelegememet langs Havbogade. De udlagte miner eksploderede til stor raseri for tyskerne, hvilket gik ud over Peer Holm, der på kasernen blev underkastet hårde og pinefulde forhør. Han frygtede, at blive dødsdømt og henrettet, men blev indsat i Frøslevlejren og overlevede krigens sidste dage.

Foto: Claus Thorsted 30-40 mennesker havde fundet vej til genindvielsen blandt andet en række medlemmer af Svend Aage Peder Hansens familie. Foto: Claus Thorsted

Pårørende var mødt frem Højtideligholdelsen af befrielsesdagen 5. maj begyndte fra morgenstunden med gudstjeneste i Christianskirken og efterfølgende kransenedlæggelse i mindelunden på kirkegården. Bagefter blev der lagt buketter i på den tidligere militære skydebane ved Hjort Lorenzens Vej, Skt. Jørgens Skole og kirkegården ved Sct. Marie Kirke, hvorefter tur gik til havnefronten og genindvielsen af mindepladen. 30-40 mennesker havde fundet vej til arrangementet tæt ved Hotel Alsik. Blandt de fremmødte var en række medlemmer af Svend Aage Peder Hansens familie blandet andet Else Christensen fra Nordborg, hvis mor var lillesøster til modstandsmanden. Også tredje og fjerde generation var repræsenteret ved søskendeparret Søren Skipper fra Hørup og Nina Skipper fra Sønderborg samt deres børn. Svend Aage Peder Hansen var deres farmors bror.

Foto: Claus Thorsted Borgmester Erik Lauritzen holdt tale og løftede sløret for mindepladen, der siden 2015 har været opmagasineret på Alsion. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Genindvielse af mindeplade. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Genindvielse af mindeplade. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Genindvielse af mindeplade. Foto: Claus Thorsted