Mindeord over Gustav Brodersen Koch, Augustenhof

En ildsjæl, der ikke er mere. Gustav sov stille ind 10. maj, 78 år gammel, omgivet af sine kære.

En ildsjæl med mange titler: livsledsager, far, morfar og oldefar, store broder, svoger og onkel.

En person, man kunne hæfte mange titler på: murer, murermester, kloakmester, teltmester for det sønderjyske ringridertelt, julemand og sågar mekanikerarbejde, gik han ikke af vejen for.

Hos Gustav gik man aldrig forgæves. Manglede man noget, kunne man være sikker på, at han havde lige netop det liggende, man savnede. Havde man brug for hjælp, gik man ikke forgæves. Selv i en sen alder gik han ikke af vejen for at lægge nyt tag på huset i Augustenhof, selv om det kneb gevaldigt med at komme ned igen ved egen hjælp.

Lige så hjælpsom han var, så kunne hans iltre temperament slå gnister, som dengang elektrikeren ikke kunne få fjernet strømmen hurtigt nok i ringriderteltet i Svendborg, ja så stod gnisterne omkring Gustav, da elkablet blev "klippet" med en skovøkse.

Gustav var altid god for en vittig historie, han holdt fast på det synnejyske sproch. Som en gæst til min fødselsdag spurgte: "Ham din store broder, fås han også med undertekster". Gustav var utrættelig på dansegulvet, og den sidste, der gik hjem fra en god fest.

Vores tanker går til Regine, Kis, Kia og Kit, og deres børn og børnebørn.

Æret være Gustavs minde.

Din lillebror, svigerinde og nevøer Jon og Dan, der anså dig som deres bedstefar.