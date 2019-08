Mindeord: Min søster i sjælen - jeg vil altid savne hende

Sønderborg: I forbindelse med Pernille Wrangs død har avisen modtaget følgende mindeord fra Astrid Siemens Lorenzen, Sønderborg:

Min kære veninde Pernille Wrang, der var en inspirationskilde for mange, er død alt for tidligt kun 34 år gammel.

Jeg så mig som en klon af Pernille - bare født 15 år senere. Hun viste mig - og mange andre - vejen frem.

Hun viste, at et handicap ikke behøver være en forhindring i at leve livet, som man ønsker.

Livet, det ville hun, og der var kun en vej, og det var fremad. Der var intet, der skulle forhindre hende. Handicappet fik ikke lov til at tage styringen.

Pernille var altid klar på at lære nyt, og da hun så hendes miniudgave (undertegnede) køre rundt og kommunikere via en øjenstyret computer - en Tobii - måtte hun bare have sådan en.

Det gjorde Pernilles liv mere uafhængigt og frit, da hun nu kunne kommunikere uden at være afhængig af andre. Hendes altoverskyggende gåpåmod og livsgejst på trods af udfordringer, som de færreste kan forestille sig, var - og stadig er - utrolig inspirerende. Hun var en fighter.

Man var aldrig i tvivl om, når Pernille var i rummet. Hendes grin, som man kunne høre kom helt nede fra maven, kunne genkendes på lang afstand, og det var et af hendes kendetegn.

Når Pernille udbrød i latter - som hun så tit gjorde - kunne man ikke undgå også at grine, som dengang hun stillede sig til at hoppe på et løbebånd. Hendes dejlige humør smittede altid. Hun var et livstykke.

Hendes store hjerte bankede for at dele ud af det, hun elskede og syntes var for godt til, at hun skulle have det for sig selv. Jeg husker så tydeligt de mange gange, hun forsøgte at overtale mig til at starte til racerunning eller flytte ind ved siden af hende.

Man kunne altid gå til hende, når man havde brug for en snak, og hun forstod mig på en anden måde end de fleste.

Men det var ikke kun dem i nærheden, hun brændte for at hjælpe. Pernille vidste fra egen erfaring, hvor vigtig det var at kunne udtrykke sig.

Efter at have besøgt et børnehjem i Thailand for at forære dem en racerunner, kom hun bestyrtet hjem, fordi disse børn ingen kommunikationshjælpemidler havde.

Pernille var en handlingens kvinde, så hun gik straks i gang med at lave kommunikationstavler til disse børn og fik dem oversat til Thai, og fik dem også afleveret til børnene i Thailand.

Det beundrer jeg hende for.

Pernille var en sej kvinde og et stort forbillede.

Jeg vil altid savne hende. Min søster i sjælen.

Æret være Pernille Wrangs minde.