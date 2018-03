Mindeord: Ilden brændte lyseblåt i Roland Kjer

På vegne af bestyrelsen i SønderjyskE Herrehåndbold A/S samt ledelse og medarbejdere i Sønderjysk Elitesport A/S skriver kommunikationschef Kell Haugaard følgende mindeord om Roland Kjer:

Onsdag den 21. marts modtog vi meddelelse om, at Roland Kjer alt for tidligt var gået bort. Roland kæmpede forgæves i lang tid mod svær sygdom; men sov stille og fredfyldt ind i sit hjem.Roland var både medlem af bestyrelsen i SønderjyskE Herrehåndbold A/S og formand for erhvervsklubudvalget i SønderjyskErhvervsklub, Herrehåndbold, i Sønderborg. Han spillede i alle årene en afgørende rolle i udviklingen af det lyseblå håndboldprojekt. En ægte ildsjæl, som, med stor entusiasme, passion og kærlighed til projektet og sporten, gik foran med en kæmpe frivillig indsats.

Roland investerede hvert eneste år hundredvis af timer og hjerteblod i opbygningen af erhvervsklubben, sponsorsamarbejde og bestyrelsesarbejdet.Når tiden tillod det, var Roland også en flittig gæst til kampene i de tre andre sportsgrene i SønderjyskE. Han var i alle forhold en enestående repræsentant for SønderjyskE.Vi skylder Roland stor tak og den dybeste respekt. For hans indsats; men ikke mindst for det han stod for som menneske.

Vores varmeste tanker går i den svære tid til Rolands efterladte og øvrige familie.Æret være Roland Kjers minde.