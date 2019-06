En moderniseret togstation skulle have stået klar i 2015, men en DSB-besparelse nedlagde projektet til 10 mio. kroner. Nu venter to mio. kroner fra et nyt trafikforlig stadig på at blive brugt. Ny toiletbygning på vej.

Sønderborg: Et større projekt til ti millioner kroner skulle allerede tilbage i 2015 have fået Sønderborg Station til at fremstå i en moderniseret udgave. Blandt andet med en sideperron til sporet nærmest Alsion for at skabe bedre sammenhæng mellem stationen og universitetsbygningen. Det var dengang DSB havde både billetsalg og kiosk ved indgangen til Alsion.

Men projektet blev aldrig til noget. For DSB-lukkede kiosk og billetsalg. Derfor meddelte borgmester Erik Lauritzen(S), at man ikke ønskede den plan realiseret. Det der skulle være en ny sideperron er siden blevet udlagt til 80 parkeringspladser - primært til langtidsparkering for togrejsende.

Efter meldingen fra borgmesteren blev projektet indstillet lukket af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), hvilket fremgår af et brev sendt til Erik Lauritzen. I en anden skrivelse fra ministeriet til kommunen i februar 2017 står der, at der nu er to mio. kroner til en modernisering af perronen. Pengene er afsat af forligskredsen (V, S, DF, R, K, SF og LA) bag en grøn transportpolitik og med beskeden om, at kommunen må spæde til, hvis projektet bliver dyrere.