Mikroorganismer har brug for en hjælpende hånd

SØNDERBORG: Sønderborg kommunes indsats for at fremme biodiversiteten og arternes trivsel lader meget tilbage at ønske. Trods en vedtaget naturpolitik, flytter den ikke ret meget ude i marken, hvor arterne har det kritisk. Sådan lyder kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening, der mener, kommunens naturhensyn mest har karakter af politiske hensigtserklæringer.

- Naturen er under pres. Dens organismer har det svært. Under fem procent af kommunens areal er udlagt til biodiversitet. 70 procent er landbrugsareal, og 16 procent by, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Sønderborg, Andreas Andersen.

Han finder det kritisk, at blot 100.000 kroner af et samlet budget i Sønderborg Kommune på næsten fem milliarder er afsat til at give en hjælpende hånd til naturens trængte organismer. De lever en ret undselig tilværelse i moser og sumpe, hvilket er en af årsagerne til, deres lobby måske ikke er så stærk. DN mener, der oftest tænkes natur i forbindelse med kommercielle projekter som ferieresort på Nordals, der får dispensation til at gå bag kystbeskyttelseslinjen.

- I Aabenraa kommune har familien Jepsen bidraget til et kæmpemæssigt ikke kommercielt naturgenopretningsprojekt ved at stille jord til rådighed for jord og vandhuller, siger Andreas Andersen.