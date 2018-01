Mikkel er Danmarks bedste holdkammerat

Storebror Thomas havde indstillet ham til prisen, som Danmarks Idræts-Forbund uddelte i Boxen i Herning lørdag aften. Det udløser en rejse til U16-holdet fra Sønderborg Sergeants.

Sønderborg: 16-årige Mikkel Madsen er ikke en teenager, der reagerer med store følelsesudbrud. Men da han lørdag aften ventede i kulissen i Boxen i Herning, var nerverne helt ud af kontrol. Han stod bag tæppet sammen med de to andre nominerede til Danmarks Idræts-Forbund og Nordea-fondens "fidusbamse", der skulle uddeles foran flere tusinde tilskuere og hundredtusinder af seere, som fulgte den direkte transmitterede udsendelse på DR. Foran de rullende kameraer skulle prisen gives til en ung idrætsudøver mellem 12-19 år, som med "handlinger og holdninger har vist, at vedkommende er en rigtig god holdkammerat". Broren og coachen Thomas Holtebo havde indstillet ham. Brødrene er fælles om interessen for amerikansk fodbold og begge er engageret i Sønderborg Sergeants. - Lige før, vi blev kaldt ind på scenen, slog mit hjerte og pulsen helt vildt. Og da de så sagde mit navn, troede jeg, at jeg fik hjertestop, fortæller Mikkel Madsen, som godt nok havde forberedt en lille takketale, men aldrig troet, at han kunne blive den foretrukne. Han blev så overrasket, at han begyndte at græde. Takketale, publikum og kronprinsen på forreste række glemte han alt om.

Mikkel Madsen 16 år. Går i 10. klasse i Sønderborg. Forventer at arbejde et år i Fakta, når han er færdig med sin grundskole. Herefter vil han i gang med grundforløbet til VVS-uddannelsen, mens han venter på at komme ind til militæret.206 unge var indstillet til prisen som bedste holdkammerat. Mikkel Madsen var en af de tre nominerede.

Afsted til London Det hele tog måske kun tre minutter, men mere venter: Med prisen følger 100.000 kroner, som Mikkel Madsen skal bruge sammen med sine holdkammerater. - Vi skal til London. Vi skal se to NFL-kampe med de bedste amerikanske hold, når de er færdige med deres superbowl turnering i USA. Vi skal også se almindelig fodbold, erklærer brødrene enstemmigt. Mikkel Madsen er holdkaptajn for U16-holdet. Om begrundelsen for at indstille ham fortæller den 20-årige storebror Thomas Holtebo: - Vi havde en rigtig hård sæson. Spillerne var trætte og nede. Men Mikkel har altid været god til at få de andre talt op. Og da en af spillerne fik et slag i ryggen, så han ikke kunne mærke sine ben, tog Mikkel med ham på sygehuset og besøgte ham derhjemme. Storebroren fremhæver også, at Mikkel Madsen bruger sin fritid på at besøge holdkammerater, der måtte have problemer. - Man får det bedre med sig selv, når man hjælper andre, siger hovedpersonen selv.